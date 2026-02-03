Eşini sokak ortasında katletmişti! Cani koca tutuklandı

Olayın ardından başlatılan kapsamlı çalışma sonucunda katil zanlısının, Arslan'ın boşanma aşamasındaki eşi Nihat Arslan olduğu ortaya çıktı. Şüpheli Nihat Arslan Bodrum'da yakalandı. Özlem Arslan'ın cinayet anına ait görüntüler ortaya çıktı. Kocası tarafından defalarca bıçaklandığı görülen talihsiz kadının imdat çığlıkları ve 'yandım' diye feryat etmesi yürekleri dağladı. Cani koca Nihat Arslan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Milas ilçesi İsmet Paşa Mahallesi Hamdi Mergen Caddesi'nde sabah saat 2 Şubat saat 06.30 sıralarında 38 yaşındaki üç çocuk annesi Özlem Dündar Arslan Bodrum'da çalıştığı iş yerine gitmek üzere evinden çıktığı sırada kapüşonlu bir kişinin saldırısına uğradı. Defalarca bıçaklanan kadın kanlar içerisinde yere yığıldı.

Saldırının ardından şüpheli hızla olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Özlem Dündar Arslan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

1.5 SAAT KEŞİF YAPMIŞ

Emniyet birimlerinin yaptığı incelemelerde, şüpheli Nihat Arslan'ın olaydan yaklaşık 1,5 saat önce, olay yerine uzak bir noktada aracından indiği ve bölgede bir süre beklediği belirlendi. Şüphelinin, Özlem Dündar Arslan'la kısa süreli bir tartışmanın ardından yanında bulunan bıçakla saldırıyı gerçekleştirdiği tespit edildi.

KATİL EŞİ ÇIKTI

Hayatını kaybeden Özlem Dündar Arslan'ın Bodrum'da bir alışveriş merkezinde bulunan zincir markette çalıştığı, kısa süre önce Aydın'dan Milas'a taşındığı ve şüpheli Nihat Arslan ile boşanma aşamasında olduğu iddia edildi.

Cinayet sonrası yapılan araştırmalarda, şüphelinin başka bir araçla bölgeden uzaklaştığı, kaçış sırasında üzerindeki kıyafetleri değiştirdiği ve bot ile ayakkabıları da dahil olmak üzere kullandığı giysileri bir çöp konteynerine attığı ortaya çıktı. Telefon taşımadığı belirlenen şüphelinin izini süren ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

BODRUM'DA YAKALANDI, CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Soruşturma kapsamında yaklaşık 200 güvenlik kamerası kaydı saniye saniye incelendi. Yapılan titiz teknik ve saha çalışmaları sonucunda şüphelinin Bodrum'un Mumcular Mahallesi'ne kaçtığı ve bir evde saklandığı belirlendi.

Milas İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin koordineli operasyonuyla şüpheli Nihat Arslan, akşam saatlerinde Mumcular Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki ilk ifadesinde eşini öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

YÜREK YAKAN FERYATLAR

Arslan'ın sokak ortasında boşanma aşamasındaki eşi tarafından defalarca bıçaklanarak öldürülmesi güvenlik kamerası kayıtlarına yansıdı. Olayda önce imdat diye çığlıklar atıp çevredekilerden yardım isteyen kadının, kendisini bıçaklayan boşanma aşamasındaki kocasına yapma diye yalvardığı, aldığı bıçak darbelerinin ardından da 'yandım' diye feryat ettiği duyuldu.

Bodrum'da yakalanan katil zanlısı Nihat Arslan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Cani koca Nihat Arslan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.