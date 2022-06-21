Eşini taciz ettiği öne sürülen adamı evinin salonunda infaz etti

Eyüpsultan Yeşilpınar Mahallesi Girne Caddesi üzerinde bir apartmanda 19 Haziran günü saat 22:05 sıralarında meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Apartmandakilerin ihbarı üzerine olay yerine giden ekipler, belirtilen adreste evin içinde salonda yüzüstü yatan bir kişiyi gördü. Yapılan incelemelerde şahsın başından vurulmuş halde olduğu ve hayatını kaybettiği belirlendi. Cesedin başucunda da bir not bulundu bir ajanda kağıdına yazılı notta; "Namussuzluğun bedeli budur" yazıyordu.

Polis hemen çalışmaya başladı. Cesedin bulunduğu evin, inşaatçılık yapan Aslan İ.'ye ait olduğu belirlendi. Çalışmalarda Aslan İ.'nin eşi S.İ.'ye ulaşan ekipler kan donduran itirafla karşılaştı. S.İ. evinin salonunda cesedi bulunan Abdullah K.'nin 5 yıl önce kendisine tacavüz ettiğini, yaklaşık bir ay önce de tekrar yanına çağırdığını iddia etti. Bu durumu eşine anlattığını öne süren S.İ. eşi Aslan İ.'nin de Abdullah K.'yı eve çağırıp başından vurduğunu olay sırasında kendisininde evde olduğunu öne sürdü. Korkuyla kaçıp eşinin abisinin evine gittiğini belirtti.

Polis şüpheli Aslan İ.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde bulunan notta 14 Eylül 2015 yazması dikkat çekti. Soruşturma sürüyor.