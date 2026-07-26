Eşini tehdit eden müteahhide 24 taksitle ceza

Konya
'da, ayrılmak isteyen öğretim üyesi eşine dehşeti yaşatan müteahhit, 20 bin lira cezayla kurtuldu. Onu da 24 taksitte ödeyecek. Konya'da yaşayan 3 çocuk annesi öğretim üyesi Ayşe A. (40), inşaat mühendisi ve müteahhit eşi Mustafa A. (43) ile yaşadığı problemler nedeniyle geçen şubat başında evden ayrıldı. 12 Şubat günü yanına bir kadın arkadaşını da alarak kişisel eşyalarını almak için müşterek yaşadıkları eve gitti. Ancak, görümcesi tarafından eve alınmadı. Bu sırada yanlarına gelen Mustafa A'da üzerine yürüyünce, Ayşe A. sorun yaşanmaması için aracına bindi. Peşinden giden Mustafa A'da iddiaya göre aracın camını yumruklayıp tekmeleyerek, 'Çık konuşacağız yoksa bu işin sonu kanla bitecek' diye tehdit etti. Ayşe A. emniyete giderek şikayette bulundu. Olay yerinde bulunan arkadaşı A.S. de ifadesinde yaşananları doğruladı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonunda Mustafa A. hakkında 'kadına karşı tehdit' suçundan iddianame düzenlendi. Asliye Ceza Mahkemesince basit yargılama usulüne göre yapılan yargılamada Mustafa A'ya 'kadına karşı tehdit' suçundan 9 ay ceza verildi. Mustafa A'ya daha önce de eşine karşı başka bir eylemi olması ve uslanmaz tavrı nazara alınarak iyi hal indirimi uygulanmadı. Ancak basit yargılama usulü olduğu için cezası 6 ay 22 güne düşürüldü. Mahkeme bunu da para cezasına çevirerek 202 gün karşılığı olarak 20 bin 200 TL adli para cezasını 24 taksitle ödemesine hükmetti.