Eşini tıbbi maske ve eldiven takarak vahşice katletmişti: O cani için karar verildi!

SANAL MEDYADA TEHDİT MESAJI

İddianamede; otopsi raporuna göre Özlem Arslan'ın, vücuduna aldığı 6 bıçak darbesi sonucu kesici delici alet yaralanmasına bağlı iç organ ve büyük damar kesisinden gelişen kanama nedeniyle hayatını kaybettiği saptandı. Ayrıca tutuklu sanık Arslan'ın ifadesinde; Özlem Arslan'ı bıçaklayarak öldürdüğünü ve kendisini Bodrum'dan Milas'a aracıyla getiren kişinin diğer şüpheli M.Ç. olduğunu itiraf ettiği aktarıldı. Özlem Arslan'ın telefonuna ilişkin alınan bilirkişi raporunda; şüphelinin sanal medya hesabından Özlem Arslan'a yönelik olduğu değerlendirilen video ile 'Belki bir daha alkol alamam ama geride asla bırakmayacağım anı kalacak' paylaşımı yaptığı ifade edildi.

HAKİM KARŞISINA ÇIKTI

Özlem Arslan'ı öldüren tutuklu sanık Nihat Arslan, Milas Ağır Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık Nihat Arslan SEGBİS ile, Özlem Arslan'ın babası Ali ve annesi Nadiye Dündar, SEGBİS ile katılırken tutuksuz sanık M.Ç., avukatlar, Özlem Arslan'ın kardeşleri Ebru Dündar ve Eda Gürel salonda hazır bulundu. Mahkemede sanık Arslan savunma yaptı; aile ve tanıklar dinlenirken avukatlar da savunmalarını yaptı.

'EŞİMLE BARIŞMAK İÇİN GİTTİM'

Tutuklu sanık Nihat Arslan savunmasında eşini sevdiğini ve pişman olduğunu belirtirken, "Öldürmeye gitmedim, niyetim onu oradan alıp Nazilli'ye götürmekti. Eşimle barışmak için gittim. 14 yıllık eşim, halen çok seviyorum, pişmanım" dedi. Özlem Arslan'ın babası Ali Dündar ise "Kızım yıllarca şiddet ve işkenceye maruz kaldı. Kızımın yüzü hiç gülmedi. Şikayetçiyim" diye konuştu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Savcının mütalaasının, son sözlerin ve savunmaların ardından mahkeme başkanı duruşmaya ara verdi. Aranın ardından tutuklu sanık Nihat Arslan, 'kadına ve eşe karşı nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılırken indirim uygulanmadı. Diğer tutuksuz sanık M.Ç. ise beraat etti.