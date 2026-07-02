Eşini ve akrabasını kurşun yağmuruna tutmuştu! O caninin cezası belli oldu: ‘Annene sürprizim var’ deyip…





"ANNENE SÜRPRİZİM VAR" DİYEREK DEHŞET SAÇTI



İddianamede, sanık M.S.B. ile müşteki N.B.'nin 2012 yılında evlendikleri ve 5 çocukları olduğu belirtildi. Müşteki N.B.'nin, eşi M.S.B.'yi şüpheliyle aynı köyden olan A.K. ve ayrı bir dosyada yargılanan V.B. ile aldattığı yönündeki iddiaların dosya kapsamındaki delillerle desteklendiği, bu durumun şüpheli ve müşteki beyanlarında yer aldığı kaydedildi. Savcılık değerlendirmesinde, şüphelinin olaydan yaklaşık bir ay önce söz konusu durumu öğrendiği, olaydan bir gece önce ise A.K.'nin aracının çevresinde görüldüğü bildirildi. Olay günü A.K. ile görüşüp kendisini hastaneye bırakması bahanesiyle araca binen sanığın, hemen ardından saldırıya geçtiği tespiti iddianamede yer aldı. A.K.'yi yaraladıktan sonra eve giden sanık M.S.B.'nin, kızına "Annene sürprizim var" dedikten sonra çocuklarının gözü önünde eşi N.B.'ye silahlı saldırı düzenlediği, her iki mağdurun da olayda hayati tehlike geçirecek şekilde yaralandığı aktarıldı.