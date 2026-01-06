Eşini ve baldızını öldürüp kaçtı

Mardin'de tartıştığı eşi Sümeyye Khaled Abira (41) ve baldızı Süheyla Özdaş'ı (44) silahla vurarak öldüren cani kocayı arama çalışmaları sürüyor. Önceki gün gece saatlerinde Nusaybin 8 Mart Mahallesi'nde, iddiaya göre kocası ile kavga eden Sümeyye Khaled Abira, evi terk edip ablası Süheyla Özdaş'ın evine gitti. Eşinin peşinden giden cani koca, önce eşini, ardından da baldızını silahla vurarak kaçtı.Sesleri duyan komşuların ihbarıyla eve giren ekipler, iki kadını ölü buldu. Kardeşlerin cenazeleri, hastane morguna kaldırıldı. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, ilçe genelindeki tüm kameraları incelemeye aldı. İlk belirlemelere göre kimliği tespit edilen 1 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.