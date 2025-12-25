Eşini ve kayınvalidesini köprü başında katletti

Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Şirinköy Çalca Mahallesi'nde hasta ziyaretinden dönen Tülay Ündeş (45) ve annesi Zaide Alkaç, (64) evlerine yaklaştıklarında köprüde karşılarına Yusuf Ündeş (46) çıktı. Tülay Ündeş ile boşanma aşamasında olan Yusuf Ündeş, eşi ve kayınvalidesine 'Şimdi konuşsanıza' diyerek otomobilinden aldığı tüfeği doğrultup ateş açtı. Anne ve kızı hayatını kaybederken Yusuf Ündeş kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İncelemelerin ardından cenazeler morga kaldırıldı. Acı haberi alıp olay yerine gelen anne kızın yakınlarını yetkililer sakinleştirmeye çalıştı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri Ündeş'i, ilçede yakalayıp gözaltına aldı. Tülay ve Yusuf Ündeş çiftinin boşanma davasının yaklaşık 2 yıldır sürdüğü belirtildi. SABAH