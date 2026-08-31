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Giriş Tarihi: 31.08.2026

Eşini ve kızını katlettikten sonra canına kıydı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eşini ve kızını katlettikten sonra canına kıydı
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İstanbul Fatih'te ihbar üzerine bir eve giren polis ekipleri; biri erkek 3 kişiyi vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 3 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Polisin olay yeri incelemesinde; hayatını kaybeden erkeğin emekli polis memuru 72 yaşındaki Mehmet Ali Y. olduğu, henüz bilinmeyen bir nedenle önce eşi Söhöyla Y. (61) ve kızı Elif Gülşah Y'yi (27) silahla öldürdüğü, ardından aynı silahla intihar ettiği değerlendirildi. Olayın ardından ev ve çevresinde geniş çaplı inceleme başlatılırken, olayın nedeni araştırılıyor.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Eşini ve kızını katlettikten sonra canına kıydı
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