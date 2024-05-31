Eşini ve kızını öldürüp polise gitmişti... Şüpheli adliyeye sevk edildi

Olay dün, 13.00 sıralarında Vatan Mahallesi, Büyük Marmara Sokak'ta, 3 katlı binanın giriş katındaki dairede meydana geldi. İddialara göre Nazime Şahin (62), bir süre önce Elazığ'daki eşinin yanından ayrılarak İstanbul'da öğretmenlik yapan kızı Fatmanur Şahin(29)'in yanına geldi. Eşi Seydi Şahin (68)'in ısrarına rağmen kızının yanında kalmak istediğini söyleyen Nazime Şahin, Elazığ'a dönmeyeceğini belirtti. Bunun üzerine İstanbul'a gelen Seydi Şahin, eşi ve kızının yaşadığı eve gitti. Şahin, yaşanan tartışma sırasında eşini ve kızını tabancayla vurarak evden ayrıldı. Seydi Şahin, en yakın polis merkezine giderek teslim oldu.

'TARTIŞTIK KAVGAYA DÖNÜŞTÜ ATEŞ ETTİM"

Teslim olan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne teslim edildi. Emniyette ifadesi alınan şüpheli Seydi Şahin, olay günü eşi ile kızıyla boşanma davasını konuştuklarını ve bu konu üzerinde anlaşmazlık yaşadıklarını belirterek "Aramızda tartışma kavgaya dönüştü. Ateş ettim" dedi.

4 GÜN ENKAZDA KALMIŞ

Olayla ilgili yapılan çalışmada hayatını kaybeden Nazime Şahin'in bir yakınını ziyaret için gittiği Malatya'da, 6 Şubat depremine yakalanarak 4 gün enkaz altında kaldığı ortaya çıktı. Şüpheli Seydi Şahin işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.