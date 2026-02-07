Eşini ve MHP ilçe başkanını öldüren emekli polis adliyeye sevk edildi

Karapürçek ilçe merkezinde 6 Şubat 2026 Cuma günü saat 17.00 sıralarında yaşanan kanlı olayda, Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan emekli polis A.Y., evde eşi Selma Yüksel ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.



ÖNCE EŞİNİ, SONRA MHP İLÇE BAŞKANINI VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine emekli polis tabancayla eşine ateş etti. Kadın ağır yaralanırken, eşini vurduktan sonra ilçe merkezinde emlak ofisi bulunan MHP İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ın yanına giden emekli polis A.Y., burada silahını ateşledi. Başından vurulan Mustafa Hıraç ağır yaralanırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.





Kadın ve Mustafa Hıraç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Emekli polis A.Y. ise olaydan sonra Karapürçek İlçe Emniyet Amirliği'ne giderek teslim oldu. Selma Yüksel ve Mustafa Hıraç'ın cenazeleri, Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Akyazı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Adapazarı'ndaki Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine getirilen emekli polis A.Y., burada sorguya alındı. Emniyetteki sorgu ve işlemleri tamamlanan A.Y., güvenlik önlemleri altında Akyazı Adliyesine sevk edildi.





"NEDEN ÖLDÜRDÜN?" SORUSUNA CEVAP VERMEDİ

Polis eşliğinde Asayiş Şube Müdürlüğü'nden çıkarılan şüphelinin suratını gizlemediği görülürken, basın mensuplarının 'neden öldürdünüz' sorusunu ise cevapsız bıraktı. Öte yandan hayatını kaybeden MHP Karapürçek İlçe Başkanı Mustafa Hıraç'ın cenazesi bugün öğle namazına müteakip Karapürçek Merkez Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından Karapürçek Cuma Mezarlığına defnedilecek.