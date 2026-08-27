Eşini vurup çocuğunu kaçırdı

Diyarbakır
'ın merkez Yenişehir
ilçesinde eşini silahla vurarak öldüren kişi, çocuğunu alarak kaçtı. İddiaya göre, E.A. (30) boşanma aşamasında olduğu karısı Sultan Akdemir (33) ile kızını görmek için İstasyon Caddesi'ndeki Sümer Park'ta buluştu. Eşinin kucağındaki çocuğu zorla almaya çalışan E.A., direnen karısını silahla yaraladı. E.A. daha sonra çocuğunu alarak olay yerinden uzaklaştı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan kadın ambulansla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan talihsiz kadın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ekiplerin çalışması sonucu zanlı yakalanırken, çocuğun durumunun iyi olduğu belirtildi.
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Mete Efendioğlu - Editör