Eşini yaraladı kendini öldürdü

Afyonkarahisar'da bir kişi tartıştığı karısını bıçakladıktan sonra canına kıydı. Yaralanan kadının hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. İbrahim G. (46), henüz belirlenemeyen bir nedenle karısı E.G. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim G., iddiaya göre karısını kolundan ve göğsünden bıçakladı. Ardından İ.G., aynı bıçağı kalbine sapladı. Olayın ardından çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede İbrahim G.'nin hayatını kaybettiğini belirlerken yaralanan karısı E.G. ise tedavi altına alındı.