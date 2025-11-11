Eşini yaralayıp, oğlunu öldürmüştü! Katil baba 21 gün sonra yakalandı

Olay, 20 Ekim'de akşam saatlerinde Dallık Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.K. ile oğlu Aşkın Kaya ve eşi Gülşen Kaya arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Şerafettin Kaya, evde bulunan av tüfeğiyle önce oğluna ardından eşine ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.