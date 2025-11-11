Eşini yaralayıp, oğlunu öldürmüştü! Katil baba 21 gün sonra yakalandı

Olay, 20 Ekim'de akşam saatlerinde Dallık Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.K. ile oğlu Aşkın Kaya ve eşi Gülşen Kaya arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce Şerafettin Kaya, evde bulunan av tüfeğiyle önce oğluna ardından eşine ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Aşkın Kaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan Gülşen Kaya ilk müdahalenin ardından ambulansla Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Şerafettin Kaya'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. Kaya, dün saklandığı evde jandarma tarafından yakalandı. Kaya jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.