Eşinin cesedini kayınvalidesinin arabasıyla ormana taşıdı

İstanbul Kağıthane'de kendisinden 5 gün haber alınamayan Bedriye Karaçay'ın (24) Sarıyer Ayazağa'daki ormanda öldürülmüş halde bulunmasına ilişkin detaylar ortaya çıktı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Bedriye Karaçay'ın eşinin bilgisine başvurdu. Volkan Karaçay, eşiyle düğüne gittiklerini, evlerine döndüklerinde tartışma yaşadıklarını, ardından eşinin dışarıya çıkıp taksiye binerek gittiğini söyledi.

Çevredeki güvenlik kameralarından kadının taksiyle gittiğine dair bulguya ulaşamayan ekipler, kayıp kadının annesi adına kayıtlı bir aracın çift tarafından kullanıldığı bilgisini edindi. Otomobilin son günlerde kullandığı güzergâhlar incelemeye alındı. İncelemede aracın, Volkan Karaçay kontrolünde kayıp başvurusundan bir gün önce ormana gittiğini, 7 dakika sonra çıkış yaptığını belirledi. Ormanda kadının battaniyeye sarılı cesedi bulundu. Volkan Karaçay, eşinin kendisini aldattığı iddiasıyla boğarak öldürdüğünü beyan etti ve tutuklandı.

Bedriye Karaçay'ın acılı anne ve babası ise cinayetin planlı olduğunu belirtti. Baba Çınar Yarar, "Eşime 'Anne kızın yine kaçtı' diyor. 'Tartıştık kaçtı' diyor ve kızımın mesajını gösteriyor. Kızımın telefonundan kendine mesaj atıyor. Çünkü kız o anda evde ölü" dedi. Aracın kendisine ait olduğunu söyleyen Yarar, " Benim arabamla kızımın cenazesini taşıdı" diye konuştu. Anne Dürdane Yarar ise her şeyin planlı olduğunu söyleyerek "Volkan bunu kardeşleriyle iş birliği içinde yaptı. Hepsinin tutuklanmasını istiyorum" dedi.