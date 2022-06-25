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Giriş Tarihi: 25.6.2022 12:12 Son Güncelleme: 25.6.2022 12:14

Eşinin kabri başında hayatını kaybetti

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Eşinin kabri başında hayatını kaybetti

Çorum'da 77 yaşındaki Arif Uzun, 7 yıl önce kaybettiği eşinin mezarını ziyarete gitti. Bu sırada fenalaşan Arif Uzun eşinin mezarının yanı başında hayatı kaybetti.

Çorum'da Arif Uzun, 2015 yılında kaybettiği eşi Beyhan Uzun'un mezarını ziyaret için Ulu Mezarlığa gitti. Eşinin kabri başında dua eden Arif Uzun bir süre sonra fenalaştı. Eşinin mezar taşına sırtını yaslanarak oturduğu yerde hayatını kaybeden Uzun'u mezarlıkta çalışan belediye görevlisi fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı muayenede Arif Uzun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Son nefesinin eşinin kabri başında veren Arif Uzun, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Eşinin kabri başında hayatını kaybetti
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