Eşinin kabri başında hayatını kaybetti

Çorum'da Arif Uzun, 2015 yılında kaybettiği eşi Beyhan Uzun'un mezarını ziyaret için Ulu Mezarlığa gitti. Eşinin kabri başında dua eden Arif Uzun bir süre sonra fenalaştı. Eşinin mezar taşına sırtını yaslanarak oturduğu yerde hayatını kaybeden Uzun'u mezarlıkta çalışan belediye görevlisi fark etti.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı muayenede Arif Uzun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Son nefesinin eşinin kabri başında veren Arif Uzun, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.