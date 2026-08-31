Haberler Yaşam Haberleri Eşinin tayini için Mersin’e gelen ve tatile Kıbrıs'a giden Uzman Çavuş, gemi faciasında yaşamını yitirdi
Giriş Tarihi: 31.08.2026 15:45

Eşinin tayini için Mersin’e gelen ve tatile Kıbrıs'a giden Uzman Çavuş, gemi faciasında yaşamını yitirdi

Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş, eşi ve çocuğuyla Kıbrıs tatili dönüş yolunda meydana gelen gemi kazasında yaşamını yitirdi. Kazada, eşi ve çocuğu kurtarılırken, Ateş’in acı haberi Erdemli’deki yakınlarını yasa boğdu.

Bekir COŞKUN Bekir COŞKUN
Eşinin tayini için Mersin’e gelen ve tatile Kıbrıs’a giden Uzman Çavuş, gemi faciasında yaşamını yitirdi
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İstanbul'da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş'in, memleketi Erdemli'ye hemşire olan eşinin tayininin çıkmasının ardından eşi ve çocuğunu Erdemli'ye yerleştirdi ve ardından ailesiyle birlikte Kıbrıs'a tatile gitti.

Tatil dönüş yolunda meydana gelen gemi kazasında Fahri Ateş'in, eşi ve çocuğunun güvenliği için can yeleği almak amacıyla geminin alt bölümüne indiği, fakat tekrar yukarı çıkamadı. Feci kazada eşi ve çocuğu kurtarılarak hastanede tedavi altına alınırken, Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş'ten acı haber geldi. Ateş'in acı haberi alan Erdemli'nin Çerçili Mahallesi'ndeki akrabaları gözyaşlarını boğuldu. Ateş'in cenaze töreniyle ilgili detayların daha sonra açıklanması bekleniyor.

#MERSİN

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Eşinin tayini için Mersin’e gelen ve tatile Kıbrıs'a giden Uzman Çavuş, gemi faciasında yaşamını yitirdi
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