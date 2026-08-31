Eşinin tayini için Mersin’e gelen ve tatile Kıbrıs’a giden Uzman Çavuş, gemi faciasında yaşamını yitirdi

İstanbul'da görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş'in, memleketi Erdemli'ye hemşire olan eşinin tayininin çıkmasının ardından eşi ve çocuğunu Erdemli'ye yerleştirdi ve ardından ailesiyle birlikte Kıbrıs'a tatile gitti.

Tatil dönüş yolunda meydana gelen gemi kazasında Fahri Ateş'in, eşi ve çocuğunun güvenliği için can yeleği almak amacıyla geminin alt bölümüne indiği, fakat tekrar yukarı çıkamadı. Feci kazada eşi ve çocuğu kurtarılarak hastanede tedavi altına alınırken, Jandarma Uzman Çavuş Fahri Ateş'ten acı haber geldi. Ateş'in acı haberi alan Erdemli'nin Çerçili Mahallesi'ndeki akrabaları gözyaşlarını boğuldu. Ateş'in cenaze töreniyle ilgili detayların daha sonra açıklanması bekleniyor.