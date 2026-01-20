Haberler Yaşam Haberleri Eşiyle kazada yaralanmıştı: Fatma Yılmaz kurtarılamadı!
Giriş Tarihi: 20.01.2026 15:25

Eşiyle kazada yaralanmıştı: Fatma Yılmaz kurtarılamadı!

Karaman'da iki otomobilin çarpıştığı kazada eşi İbrahim Yılmaz ile birlikte yaralanan Fatma Yılmaz (32), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Bu arada kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Feci kaza, dün saat 13.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi'nde meydana geldi. Şükrü Özçelik (18) yönetimindeki otomobil, kavşakta İbrahim Yılmaz'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Yılmaz ve eşi Fatma Yılmaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Araçta sıkışan çift, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı çift ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Fatma Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine karşın bu sabah hayatını kaybetti. İbrahim Yılmaz'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, kazanın bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı.

