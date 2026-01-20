Eşiyle kazada yaralanmıştı: Fatma Yılmaz kurtarılamadı!

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Araçta sıkışan çift, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı çift ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Fatma Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine karşın bu sabah hayatını kaybetti. İbrahim Yılmaz'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.