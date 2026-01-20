Eşiyle kazada yaralanmıştı: Fatma Yılmaz kurtarılamadı!

Feci kaza, dün saat 13.30 sıralarında Alacasuluk Mahallesi Özcan Genç Caddesi'nde meydana geldi. Şükrü Özçelik (18) yönetimindeki otomobil, kavşakta İbrahim Yılmaz'ın kullandığı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerden Yılmaz ve eşi Fatma Yılmaz yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ
Araçta sıkışan çift, ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı çift ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Fatma Yılmaz, doktorların tüm müdahalesine karşın bu sabah hayatını kaybetti. İbrahim Yılmaz'ın ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.