Eski Ak Parti Balıkesir Milletvekili Mehmet Cemal Öztaylan toprağa verildi!

19, 23 ve 24. Dönem AK Parti Balıkesir Milletvekili ile önceki dönem Bandırma Belediye Başkanı Mehmet Cemal Öztaylan, tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti. Bir süre önce geçirdiği beyin ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedavi altında bulunan Öztaylan'ın vefatı, ailesi, yakınları, sevenleri ve siyaset camiasında büyük üzüntüye neden oldu.

Mehmet Cemal Öztaylan için ilk olarak Paşakent Mahallesi'ndeki evinin önünde helallik alındı. Burada okunan duaların ardından Öztaylan'ın naaşı, Bandırma Merkez Haydar Çavuş Camii'ne getirildi.