Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz’ın oğluna silahlı saldırı: Bebek'teki evini kurşun yağmuruna tuttular!
Giriş Tarihi: 27.08.2026 14:12

SON DAKİKA | Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz’ın oğluna silahlı saldırı: Bebek'teki evini kurşun yağmuruna tuttular!

Gençlik ve Spor eski bakanı ve Trabzonspor’un eski başkanlarından merhum Mehmet Ali Yılmaz’ın oğlu Soner Yılmaz, İstanbul Beşiktaş’ta silahlı saldırıya uğradı. Bebek Mahallesi’nde meydana gelen olayda Yılmaz’ın iki bacağına toplam 3 kurşun isabet ettiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Soner Yılmaz ameliyata alındı.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
SON DAKİKA | Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz’ın oğluna silahlı saldırı: Bebek’teki evini kurşun yağmuruna tuttular!
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Olay, dün akşam saatlerinde Beşiktaş'ın Bebek Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre Soner Yılmaz, evinin bulunduğu bölgede henüz bilinmeyen nedenle silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda ateşlenen kurşunlardan 3'ü Yılmaz'ın iki bacağına isabet etti. Silah seslerinin ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Soner Yılmaz

3 KURŞUN İSABET ETTİ

Yaralanan Soner Yılmaz, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. İki bacağından yaralandığı belirlenen Yılmaz, doktorların yaptığı kontrollerin ardından ameliyata alındı. Dün gece gerçekleştirilen ameliyatın ardından tedavisi devam eden Yılmaz'ın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

POLİS SALDIRGANI ARAŞTIRIYOR

Silahlı saldırının ardından polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Saldırının kim ya da kimler tarafından gerçekleştirildiği ve nedeni araştırılıyor. Ekiplerin, saldırganın geliş ve kaçış güzergâhını belirlemek amacıyla Bebek ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldığı öğrenildi.

Haber Girişi Hande Erdem - Editör
#İSTANBUL #GENÇLİK VE SPOR #BEBEK

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SON DAKİKA | Eski bakan Mehmet Ali Yılmaz’ın oğluna silahlı saldırı: Bebek'teki evini kurşun yağmuruna tuttular!
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