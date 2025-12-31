Eski başkan kalp krizine yolda yakalandı

Trabzon'da 40 yıldır terzilik yapan ve önceki dönem Terziler Esnaf Odası Başkanı ve ilçe yönetim kurulu üyesi Temel Koç (75), geçtiğimiz 29 Aralık pazartesi günü akşam saatlerine doğru Ortahisar ilçesi Maraş caddesinde yürürken bir anda yere yığıldı. İhbar üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan ilk kontrolde kalp krizi geçirdiği belirlenen Koç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Eski başkan Koç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Trabzon'da esnaf camiasının sevilen isimlerinden biri olan Koç'un vefat haberi sevenlerini derinden üzdü. Koç, Maçka ilçesi Esiroğlu mahallesinde toprağa verildi.