Eski Yahşihan Belediye Başkanı Ahmet Sungur ve 4 sanık hakkında yeni gelişme

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Ahmet Sungur, U.B., S.A., O.U. ve C.Y. ile tutuksuz sanık Ö.B. ve müşteki C.S., SEGBİS aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz sanıklar Y.N.Y., D.A., E.Y., Z.Ç. ve M.S. ile taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu. Mahkeme heyeti, sanıkların savunmaları, tanık beyanları ve dosya kapsamını değerlendirdi. Yapılan müzakere sonucunda Ahmet Sungur ile U.B., S.A., O.U. ve C.Y.'nin yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Duruşma 26 Şubat tarihine ertelendi.

DOSYANIN GEÇMİŞİ

Soruşturma kapsamında 19 Eylül 2025 tarihinde eski Belediye Başkanı Ahmet Sungur'un da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alınmış, Sungur ile birlikte 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında "icbar suretiyle irtikap" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istenmişti. Z.Ç. ile E.S. hakkında ise suçlara yardım ettikleri gerekçesiyle 2,5 yıldan 5 yıla kadar hapis talep edilmişti. İddianame Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmişti.