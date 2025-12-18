Eski belediye başkanına suikast davasında kan donduran itiraf: “175 bin TL’ye anlaştım ama…”

N.E, sanık M.G'yi yönlendiren birinin bulunduğunu ve kendisinin suçsuz yere cezaevinde yattığını belirterek, telefon görüşmelerini kabul ettiğini ama olayla ilgisinin olmadığını iddia etti. Sanık O.E de M.G'nin ifadelerinde çelişki olduğunu belirterek, "Bir kez yüz yüze geldik. Ağabeyim aradı '5 bin lira var mı üzerinde.' diye sordu. 'Var.' dedim ve M.G'ye verdim. 2 gün sonra da aldım. Ağabeyimle arasındaki kız olayından bilgim yoktu, burada öğrendim." savunmasını yaptı. Aylarca suçsuz cezaevinde kaldığını belirten O.E, olayla ilgisinin olmadığını öne sürdü. Sanıklar N.E. ve O.E'nin avukatları da müvekkillerinin tahliyelerini istedi. Söz alan müşteki H.S, sanık O.E'nin olaydan önce 14 gün babasını takip ettiğini ve sanıkların ağız birliği yaptığını belirtti. Müşteki U.S, T.A. ve B.S. de sanıkların babalarıyla ilgisinin olmadığını, olayın azmettiricilerinin başkaları olduğunu ve o isimlerin huzurda ifade vermelerini istediklerini kaydetti. Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı da sanıkların tutukluluk hallerinin devamını talep etti. Mahkeme heyeti, taleplerin değerlendirilmesine ve sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.