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Giriş Tarihi: 11.1.2022

Eski damadını öldürdü

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Eski damadını öldürdü
İSTANBUL'DA Bünyamin Göktürk (59), eski damadı Gökhan Özbek'i aralarında çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdü. Gökhan ve Serpil Özbek çifti kısa bir süre önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandı. Dava sürecince eski eşini tehdit eden Gökhan Özbek hakkında mahkeme uzaklaştırma kararı verdi. Gökhan Özbek geçtiğimiz cumartesi günü saat 23.00 sıralarında eski eşiyle konuşmak için yanında kaldığı babasının İçerenköy'deki evine geldi. Baba Bünyamin Göktürk ile eski damadı Gökhan Özbek arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan Özbek, biber gazı ve bıçakla eski kayınpederine saldırdı. Boğuşma sırasında aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Gökhan Özbek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerine gelen polis ekipleri Bünyamin Göktürk'ü gözaltına aldı.

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Eski damadını öldürdü
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