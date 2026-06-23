Eski eniştesini otomobille ezdi! 4 yıllık husumet cinayetle bitti

Merkez Melikgazi ilçesi Bahçelievler Mahallesi Kadir Has Bulvarı'nda meydana gelen olayda, S.Ö. (22) yönetimindeki otomobil, yaya olarak bulunan Serdar Coşkun'a çarptı. Ağır yaralanan Coşkun, kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan sürücünün yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, otomobili sürücünün evinin bulunduğu sitenin otoparkında buldu. Bir süre sonra sürücü S.Ö. ile yanında bulunan arkadaşı S.T. (23), polise teslim oldu.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ CİNAYETİ ORTAYA ÇIKARDI

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü soruşturmada, bölgedeki güvenlik kameraları mercek altına alındı. Yapılan incelemelerde olayın bir trafik kazası olmadığı belirlendi. Görüntülerde, S.Ö.'nün otomobiliyle Serdar Coşkun'a kasten çarptığı, ardından araçla üzerinden geçtiği, araçtan inerek kontrol ettikten sonra ise yeniden direksiyon başına geçip olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi.

ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİ ESKİ ENİŞTESİ ÇIKTI

Soruşturmanın en çarpıcı detayı ise taraflar arasındaki ilişkinin ortaya çıkmasıyla gün yüzüne çıktı. Hayatını kaybeden Serdar Coşkun'un, şüpheli S.Ö.'nün ablasından yaklaşık 4 yıl önce boşanan eski eniştesi olduğu öğrenildi. Boşanmanın ardından iki taraf arasında yıllardır devam eden husumetin bulunduğu, olayın da bu nedenle gerçekleştiği değerlendiriliyor. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.Ö. ve olay sırasında araçta bulunan arkadaşı S.T., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.