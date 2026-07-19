Eski eş evi ateşe verdi: Anne ve 2 kızı böyle kurtuldu!

Alevler kısa sürede yayılırken, kadın ile 2 kızı banyoya sığınıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri bir yandan alevlere müdahale ederken, anne ile kızlarını da tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Eski eşinin evini kundaklayan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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