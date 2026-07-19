Haberler Yaşam Haberleri Eski eş evi ateşe verdi: Anne ve 2 kızı böyle kurtuldu!
Giriş Tarihi: 19.07.2026 18:55

Eski eş evi ateşe verdi: Anne ve 2 kızı böyle kurtuldu!

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir şahıs bir süre önce ayrıldığı kadının evine gitti. Yanında getirdiği benzin dolu şişeyi ateşe veren şahıs yangın çıkarırken, Anne ile 2 kızı evde çıkan yangından banyoya sığınarak kurtuldu. Şüpheli ise kıskıvrak yakalandı.

DHA Yaşam
Eski eş evi ateşe verdi: Anne ve 2 kızı böyle kurtuldu!
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Olay, gece saatlerinde Camiavlu Mahallesi 500'üncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre; ismi öğrenilemeyen eski eş, bir süre önce ayrıldığı kadının yaşadığı evine gitti. Şüpheli, beraberinde getirdiği benzin dolu şişeyi ateşe verip eve fırlattı.

Alevler kısa sürede yayılırken, kadın ile 2 kızı banyoya sığınıp, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlileri bir yandan alevlere müdahale ederken, anne ile kızlarını da tahliye etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, ev kullanılamaz hale geldi. Eski eşinin evini kundaklayan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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#MUĞLA #MARMARİS

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Eski eş evi ateşe verdi: Anne ve 2 kızı böyle kurtuldu!
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