Eski eş katilinden pişkin savunma

Gaziantep Nizip Devlet Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olan Acil Tıp Uzmanı Dr. Feray Balkan, annesi Eda Balkan'ı ziyaret etmek için 8 Mart 2024'te Adana'ya geldi. 1 yıl önce astsubay eşi Seçkin Ergü'den boşanan Feray Balkan burada eski eşinin saldırısına uğradı. Silahlı saldırı sonrası 2 çocuk annesi Balkan hayatını kaybetti. Yakalanan katil koca tutuklandı. Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan açılan davanın karar duruşmasında Seçkin Ergü, "Olayın olduğu günün Dünya Kadınlar Günü olması tamamen tesadüf. Zaten böyle bir şey yapan insan o günde mi yapar? Çok pişmanım. Tüm kadınlarımızdan ve insanlıktan özür diliyorum" dedi. Mahkeme heyeti, Ergü'yü, müebbet hapis cezasına mahkûm etti.