Eski eşi ile yanındaki kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalandı

Olay, 5 Ekim Pazar günü saat 14.35 sıralarında İzmir-Ankara kara yolundaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Hüseyin Özbahçe, eski eşi Fatma Kuru ve onun yanındaki Mehmet Ceyhun Turanlı ile karşılaştı. Kamyon şoförü Özbahçe, elindeki bıçakla önce Mehmet Ceyhun Turanlı'ya saldırdı. Ardından kucağında bebeğiyle markete kaçan Fatma Kuru'nun peşinden iş yerine girdi. Özbahçe, burada da Fatma Kuru'yu bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sol koltuk altından ve sol kolundan yaralanan Fatma Kuru'nun sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayati tehlikesi sürerken, aynı hastaneye sevk edilen, omuz ve boyun kısmından yaralanan Mehmet Ceyhun Turanlı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

İZMİR'DE YAKALANDI

Polis, olayın ardından kaçan Hüseyin Özbahçe'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüphelinin kullandığı kamyon İzmir'in Kemalpaşa ilçesindeki bir gıda fabrikasında terk edilmiş halde bulundu. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sürdürdüğü ortak çalışmada, şüphelinin Kemalpaşa ilçesi Nazarköy'deki ormanlık alanda saklandığı ve zaman zaman köy merkezine indiği öğrenildi. 3 günlük çalışmanın ardından şüpheli saat 19.45 sıralarında Nazarköy'de suç aletiyle birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolü ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Hakkında 7 suç kaydı bulunduğu ortaya çıkan Hüseyin Özbahçe, yarın 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı.