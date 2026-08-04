Eski eşi tandır ekmeği yemeyi bıraktı

Siirt
'te, 4 çocuk annesi Mekiye Akyel (30), boşandıktan bir gün sonra 17 Ekim 2024'te ortadan kayboldu. Telefonu son kez eski eşi ve ailesiyle aynı bölgede sinyal veren Mekiye'den bir daha haber alınamadı. Yürütülen soruşturma kapsamında eski eş İsa Güç, kayınpeder İhsan Güç ve kayınbirader Hüseyin Güç, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Geçtiğimiz haftalarda SABAH'a konuşan Halime Pilğir; kardeşi Mekiye Akyel'in eski eşinin ailesi tarafından tandırda yakılarak öldürüldüğünü ve kavurma yapıldığını öne sürerek kendisine de satırlı fotoğraf ve ölüm tehditlerinin geldiğini söyledi. Soruşturma kapsamında jandarmaya ifade veren ve güvenlik gerekçesiyle kimliğinin gizli tutulmasını isteyen bir tanık da ilk kez SABAH'a konuştu. Gizli tanık, Mekiye'nin kaybolmasından bu yana İsa Güç'ün çok sevmesine rağmen tandır ekmeği yemeyi bıraktığını söyledi. Güç'ün bir defa da 'Mekiye'nin başına öyle bir şey getirdim ki devlet bile bulamaz' dediğini söyleyen gizli tanık, Mekiye'nin bazı kıyafetlerinin Güç ailesi tarafından yakıldığını da söyledi. Güç'ün o dönem birlikte olduğu farklı bir kadına da şiddet uyguladığını ve o kadının da KADES'e basarak evden kurtulduğunu aktaran gizli tanık, Güç'ün birlikte olduğu kadına, "Beni aldatırsan senin de sonun Mekiye gibi olur" diyerek tehdit ettiğini belirtti. Ailenin avukatı ise, Jandarma Genel Komutanlığı
'na JAK ekibi için başvurduklarını belirtti.