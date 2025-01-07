Haberler Yaşam Haberleri Eski eşi tarafından 14 yerinden bıçaklanan Azra’nın ilk sözü kızı olmuş...
Giriş Tarihi: 7.1.2025 10:42 Son Güncelleme: 7.1.2025 11:25

Eski eşi tarafından 14 yerinden bıçaklanan Azra’nın ilk sözü kızı olmuş...

Aksaray’da eski eşi tarafından sokak ortasında 14 yerinden bıçaklanarak ağır şekilde yaralanan Azra Şengül Şen’in (23) sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi. Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yardım, “Bıçak darbelerinden birinin hastanın sağ kafa tarafına girerek kafatası kemiğini kırdığı ve yaklaşık 8 santimetre derinliğe ulaşarak beyin dokusunda kanamaya ve ciddi hasara yol açtığı tespit edildi. Ameliyatta sağ yarım kafatası kemiği çıkarılarak, diri kalması için karın bölgesine yerleştirildi” dedi. Şen’in kendisine geldikten sonra ilk sözü kızı olduğu ardındın da kendisine ne olduğunu sorduğu öğrenildi.

Kaan ATALAY
Eski eşi tarafından 14 yerinden bıçaklanan Azra’nın ilk sözü kızı olmuş...

Olay, geçtiğimiz 22 Aralık günü Paşacık Mahallesi 1615. Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık bir yıl önce boşanan ve kızıyla birlikte yaşayan Azra Şengül Şen, evine girmek üzereyken bahçede pusu kuran eski eşi Gürsel Gökkaya tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yüzünden, kafasından, sırtından ve boğazından olmak üzere 14 bıçak darbesiyle yaralanan Şen, hastanede tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan Gürsel Gökkaya ise polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KAFATASI KEMİĞİ KARIN BÖLGESİNE DİKİLDİ

Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yardım, Azra Şengül Şen'in sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Yardım, "Hastamız başta ve vücudunun çeşitli yerlerinden olmak üzere 14 yerinden bıçaklanmış olarak bilinci kapalı şekilde acil servise getirildi. Solunumu durduğu için entübe edilerek solunum cihazına bağlandı. Yapılan radyolojik incelemelerde, bıçak darbelerinden birinin hastanın sağ kafa tarafına girerek kafatası kemiğini kırdığı ve yaklaşık 8 santimetre derinliğe ulaşarak beyin dokusunda kanamaya ve ciddi hasara yol açtığı tespit edildi. Ameliyatta sağ yarım kafatası kemiği çıkarılarak, diri kalması için karın bölgesine yerleştirildi. Ayrıca beyin kanaması durdurularak boşaltıldı" dedi.

AZRA KENDİSİNE GELDİ

Doç. Dr. Yardım, "Hasta toparlanmaya başladı ve solunum cihazından ayrıldı. Bilinci şu anda yerinde, konuşabiliyor. Sol kol ve bacağındaki felç durumu büyük ölçüde iyileşti. Ancak kuvvet kaybı devam ediyor. Riskler sürse de, hastanın tamamen iyileşmesi bekleniyor" diye konuştu.

İLK CÜMLESİ KIZI OLMUŞ

Azra Şengül Şen'in kendisine geldikten sonra ilk cümlesinin kızını sormak olduğu ardından da kendisine ne olduğunu sorduğu öğrenildi.

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Eski eşi tarafından 14 yerinden bıçaklanan Azra’nın ilk sözü kızı olmuş...
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