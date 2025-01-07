Eski eşi tarafından 14 yerinden bıçaklanan Azra’nın ilk sözü kızı olmuş...

KAFATASI KEMİĞİ KARIN BÖLGESİNE DİKİLDİ

Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yardım, Azra Şengül Şen'in sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Yardım, "Hastamız başta ve vücudunun çeşitli yerlerinden olmak üzere 14 yerinden bıçaklanmış olarak bilinci kapalı şekilde acil servise getirildi. Solunumu durduğu için entübe edilerek solunum cihazına bağlandı. Yapılan radyolojik incelemelerde, bıçak darbelerinden birinin hastanın sağ kafa tarafına girerek kafatası kemiğini kırdığı ve yaklaşık 8 santimetre derinliğe ulaşarak beyin dokusunda kanamaya ve ciddi hasara yol açtığı tespit edildi. Ameliyatta sağ yarım kafatası kemiği çıkarılarak, diri kalması için karın bölgesine yerleştirildi. Ayrıca beyin kanaması durdurularak boşaltıldı" dedi.