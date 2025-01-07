Eski eşi tarafından 14 yerinden bıçaklanan Azra’nın ilk sözü kızı olmuş...

Olay, geçtiğimiz 22 Aralık günü Paşacık Mahallesi 1615. Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık bir yıl önce boşanan ve kızıyla birlikte yaşayan Azra Şengül Şen, evine girmek üzereyken bahçede pusu kuran eski eşi Gürsel Gökkaya tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Yüzünden, kafasından, sırtından ve boğazından olmak üzere 14 bıçak darbesiyle yaralanan Şen, hastanede tedavi altına alındı. Olay sonrası kaçan Gürsel Gökkaya ise polis tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
KAFATASI KEMİĞİ KARIN BÖLGESİNE DİKİLDİ
Aksaray Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet Yardım, Azra Şengül Şen'in sağlık durumu ile ilgili bilgi verdi. Yardım, "Hastamız başta ve vücudunun çeşitli yerlerinden olmak üzere 14 yerinden bıçaklanmış olarak bilinci kapalı şekilde acil servise getirildi. Solunumu durduğu için entübe edilerek solunum cihazına bağlandı. Yapılan radyolojik incelemelerde, bıçak darbelerinden birinin hastanın sağ kafa tarafına girerek kafatası kemiğini kırdığı ve yaklaşık 8 santimetre derinliğe ulaşarak beyin dokusunda kanamaya ve ciddi hasara yol açtığı tespit edildi. Ameliyatta sağ yarım kafatası kemiği çıkarılarak, diri kalması için karın bölgesine yerleştirildi. Ayrıca beyin kanaması durdurularak boşaltıldı" dedi.