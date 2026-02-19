Eski eşi ve kuzenini öldürüp canına kıydı

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

AKSARAY'DA bir kişi eski karısını ve onun kuzenini öldürdükten sonra aynı silahla hayatına son verdi. Büyük Bölcek Mahallesi'nde bir apartmanın 2. katındaki dairede, Tolga Kuş (31) ile eski eşi Kübra Kılıç (31) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Tolga Kuş, üzerindeki tabancayla iki çocuğunun gözleri önünde eski eşine ve onun kuzeni Zeynep Ayaz'a (30) ateş etti. Kuş, daha sonra aynı silahla canına kıydı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Tolga Kuş ile Kübra Kılıç'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı Zeynep Ayaz ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.