Eski eşine kefen bezi gönderip 8 yerinden bıçaklamıştı! O caniden pişkin savunma “Öfkeyle saldırdım, hatırlamıyorum!”

'KONUŞMAK İÇİN GİTTİM, ÖFKE PATLAMASIYLA SALDIRDIM'

Olayın ardından kaçan Arif Tanrıkulu, Pozantı ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda suçunu itiraf eden Tanrıkulu'nun, "Konuşmak için gitmiştim, bir anlık öfke patlamasıyla saldırdım. Sonrasında ne olduğunu hatırlamıyorum. Keşke böyle olmasaydı, pişmanım" dediği belirtildi.