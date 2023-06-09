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Giriş Tarihi: 9.6.2023 23:00

Eski eşini boğarak öldürmüştü! Cani kocanın cezası belli oldu

İzmir'de çocuklarını görmek için evine gelen astım hastası eski karısını boğarak öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanığa, cezasında herhangi bir indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis verildi

AA
Eski eşini boğarak öldürmüştü! Cani kocanın cezası belli oldu

İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Y.P (29), maktul Remziye Tüysüz'ün (22) yakınları, kadın derneği temsilcileri ile taraf avukatları katıldı.

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki son mütalaasında daha önce sanığa "ağırlaştırılmış müebbet" hapis verilmesi yönündeki görüşünü tekrarladı.

Son sözleri sorulan Y.P, söyleyecek bir şeyi olmadığını belirterek "Takdir mahkemenindir." dedi.

Avukatların savunmalarının alınmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığı, boşandığı eşini "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı.

Sanığa verilen cezada, maktul Remziye Tüysüz'e karşı daha öncedeki darp ve yaralama davaları nedeniyle herhangi bir indirim uygulanmadı.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Çocuklarını görmek için İzmir'e gelen Remziye Tüysüz'ün (22) cesedi, 14 Nisan 2022'de İzmir'in Bornova ilçesinde, boşandığı kocası Y.P'nin evinde battaniyeye sarılı bulunmuştu. Olayla ilgili Y.P, 2 kardeşi, babası ve babaannesi gözaltına alınmıştı. Bu kişilerden suçunu itiraf eden Y.P. tutuklanmış, diğerleri serbest bırakılmıştı.

Genç kadının cenazesi ise memleketi Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toprağa verilmişti.

Davanın İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamesinde, sanık Y.P'nin "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapsi isteniyordu.

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Eski eşini boğarak öldürmüştü! Cani kocanın cezası belli oldu
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