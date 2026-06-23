Eski eşini eşarpla boğarak katletmişti! Caninin sevgilisinin mahkemedeki sözleri kan dondurdu: ‘Bana trafikte birisini öldürdüğünü söyledi’

"HANIM'I ÖLDÜRECEĞİNİ ÇEVREMİZDEKİ HERKESE SÖYLEMİŞTİ"



Duruşmada tanık olarak dinlenen maktul Hanım Biçer'in ağabeyi Recep Biçer ise tarafların boşanma sürecini bildiğini söyledi. Boşanma sürecinden ilk haberdar olan kişilerden biri olduğunu belirten Biçer, "Sanık beni ilk aradığında, 'Eşim beni aldatıyor' dedi. Ben de ona beklemesini, yanına geleceğimi, kardeşimin telefonuna birlikte bakacağımızı söyledim. 'Hiçbir şey yapma' dedim. Bana mesaj yakaladığını söyledi. Ben de 'Yanına geleceğim, iki gün evden çıkma. Böyle bir şey varsa beraber öğrenelim' dedim, o da tamam dedi. Geldiğimde sanık bu durumu herkese söylemişti. İki tane mesaj görmüş. Ben de ona, 'Senin hayatını biliyorum, ne yaptığını biliyorum. İki tane mesajla böyle bir şey yapma' dedim. O da bana boşanacağını söyledi. Daha önce kardeşim Hanım da sanığın dışarıda başka bir hayatı olduğunu, kendisini başka kadınlarla aldattığını söylemişti. Boşanacağım diye ısrar etti, tamam dedik ve boşandılar" diye konuştu.

'DÜĞÜNE GİDERSEN ÇOCUKLARI ÖLDÜRÜR, VİDEOSUNU ÇEKER SANA ATARIM'



Boşanmanın ardından da sanığın tehditlerde bulunduğunu ileri süren Biçer, "Sanık çevremizdeki herkese Hanım'ı öldüreceğini söylemişti. Hatta bir düğüne gitmiştik. Hanım'a, 'Düğüne gidersen çocukları öldürür, videosunu çeker sana atarım' demiş. Kız kardeşim bu nedenle düğüne katılmadı. Biz düğündeyken sanık evin oraya gelmiş, yine kız kardeşime ulaşmaya çalışmış. Bunu mahalledekiler ve çocuklar görmüş. Bunu duyan büyük kardeşim Resul, sanığa ve ağabeyine ulaşmış, neden böyle yaptığını sormuş. Sanık da ona, 'Ben onunla karşılaşabilseydim onu balkondan atar, intihar süsü verirdim' demiş. Ben sanıktan şikayetçiyim. En ağır ceza ne ise almasını istiyorum" diye konuştu.