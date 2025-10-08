Eski eşini kucağında bebeği varken bıçaklamıştı: O saldırgan kıskıvrak yakalandı!

HAYATİ TEHLİKESİ SÜRÜYOR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sol koltuk altından ve sol kolundan yaralanan Fatma Kuru'nun sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayati tehlikesi sürerken, aynı hastaneye sevk edilen, omuz ve boyun kısmından yaralanan Mehmet Ceyhun Turanlı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.