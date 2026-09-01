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Giriş Tarihi: 1.09.2026

Eski eşini öldürdü, canına kıydı

Eski eşini öldürdü, canına kıydı
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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti. Eski eş aynı silahla kendi yaşamına da son verdi. Olay, Afşin ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Baybars Sokak'ta meydana geldi. İki çocuk annesi 39 yaşındaki A.O. bir süre önce A.K.'den (45) boşandı. A.O., boşanmanın ardından uzaklaştırma kararı da aldırdı. Ancak A.K. dün eski eşinin yaşadığı eve geldi. A.K., A.O.'yu burada silahla vurarak öldürdü. Ardından aynı silahla kendini vurarak hayatına son verdi.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Eski eşini öldürdü, canına kıydı
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