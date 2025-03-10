Eski eşini öldürüp intihar etti

İstanbul Esenyurt'ta, eski eşini bıçaklayarak öldüren kişi, intihar etti. Olay dün akşam saatlerinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde meydana geldi. Tuncer Batmaz ile eski eşi Gülnur Akalın arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Akalın'ı bıçaklayarak öldüren Batmaz, daha sonra aynı bıçakla intihar etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Batmaz ile Akalın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Boşandıkları halde birlikte yaşadıkları ve 2 çocuk sahibi oldukları öğrenilen çiftin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Bu arada Konya'da da Yusuf Adıyaman (37) isimli kişi, tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Havva Adıyaman'ı (42) tabancayla vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.