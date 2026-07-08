Eski eşinin aracını taradı karnındaki bebeği öldürdü

Batman
'da hamile bir kadın, eski eşinin silahlı saldırısında ağır yaralanırken karnındaki 8 aylık bebek hayatını kaybetti. Önceki gün Yağmur K. (26), Cizre Bulvarı'nda eşi Ali Rıza S. (34) ile birlikte otomobille seyir halindeyken eski eşi Aydın K.'nın silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan 32 haftalık hamile kadın hastaneye kaldırılırken karnındaki bebek hayatını kaybetti. Şüphelinin aracı Kurtalan'da bulundu. Yağmur K.'nin eski eşi hakkında 2021-2024 yılları arasında 8 ayrı müracaatta bulunduğu, son başvurusunun ise 24 Haziran 2024 tarihinde yapıldığı öğrenildi.