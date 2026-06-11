Eski eşinin dedesini öldürüp 4 gün saklamıştı! O caniden pişkin savunma: "Uyuşturucu etkisindeydim hatırlamıyorum"

"OĞLUMUN MAKTULLE ARASINDA HERHANGİ BİR HUSUMET YOKTU"



Sanığın babası Recep Yarar da tanık olarak dinlendi. Oğlunun uzun süredir uyuşturucu kullandığını ve psikolojik sorunlar yaşadığını anlatan baba Yarar, "Ramazan ayıydı. Oğlum Emir ile annesi arasında tartışma yaşanıyordu. Daha sonra evin altında ceset olduğunu öğrendik. Sebahattin Coşar kayıp olarak aranıyordu. Olayın şokunu yaşadım. Ne yapacağımı düşündüm. Sonra polise gidip durumu anlattım. Oğlumun yakalanması için biraz beklenmesini istedim. Eve gittiğimde televizyon seyrediyordu. Polise haber verdim. Polislerle birlikte eve gittik ve oğlumu teslim ettim. Ardından evin altına indik ve polisler cesedi buldu. Oğlum uyuşturucu kullanıyordu. Maktulle arasında herhangi bir husumet yoktu. Daha önce evi yakmaya kalktı, intihar girişiminde bulundu. Olaydan önce de hastanede 25 gün tedavi görmüştü" şeklinde konuştu.

"ABİM BANA SEBAHATTİN COŞAR'I ÖLDÜRDÜĞÜNÜ SÖYLEDİ"



Sanığın kardeşi Mert Yarar ise ağabeyinin daha önce de benzer söylemlerde bulunduğunu belirterek, "Abim bana Sebahattin Coşar'ı öldürdüğünü söyledi, inanmadım. Daha önce başka kişileri de öldürdüğünü söylemişti ancak öldürmemişti. Evin altındaki depo kısmına gittim. Kan görünce korktuğum için içeri girmedim. Babam eve gelince, abimin öldürdüğünü söylediğini anlattım" şeklinde ifade verdi.

"ANNEMİ VE BABAMI ÖLDÜRMEK İSTİYORDU"



Sanığın eski eşi Mukaddes Karaca (25) mahkemede verdiği ifadede, "2 yıl önce boşanmıştık. Eski eşim madde kullanmadığı zaman saldırganlaşıyordu. Boşandıktan sonra bize bıçakla saldırdı. Annemi ve babamı öldürmek istiyordu. Benimle barışmak istiyordu. Ailem bana sahip çıktığı için onlara zarar vermek istiyordu. Dedem 3-4 gün evde yoktu. Ben dedemin kaybolduğunu üçüncü gün öğrendim. Annem, babamı bulamadıklarını ve kayıp başvurusunda bulunacaklarını söyledi. Dedemle bir sorunu yoktu. Boşandığım eşimin dedemi benim canımı yakmak için öldürdüğünü düşünüyorum. Olaydan yaklaşık 1,5 yıl önce bana, 'Seni çok seviyorum, sana kıyamam ama ailenden birini öldürüp canını acıtacağım' demişti. Bu nedenle dedemi öldürme sebebinin bu olduğunu düşünüyorum. Eski eşim madde bağımlısıydı. Madde almak için hırsızlık da yapmıştı. Dedemi madde parası için öldürmüş olabilir. Dedemin çektiği maaş da bulunamadı" dedi.

SAVCI, AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI İSTEDİ



Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıklayarak sanığın "Canavarca hisle kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasını talep etti. Sanık avukatı ise mütalaaya karşı yazılı savunma yapmak için süre istedi.



Mahkeme heyeti, tanıkların dinlenmesinin ardından sanığın tutukluluk halinin devamına ve ayrıca gasp suçundan da dava açılması için Samsun Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyusunda bulunmasına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör