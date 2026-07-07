Eski eşinin silahlı saldırısında yaralanmıştı: Hamile kadının bebeği öldü!

32 haftalık hamile olan Y.K.'nin bebeği, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Y.K.'nin tedavisi devam ederken, saldırının ardından Siirt'e kaçtığı tespit edilen A.K.'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

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