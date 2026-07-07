Haberler Yaşam Haberleri Eski eşinin silahlı saldırısında yaralanmıştı: Hamile kadının bebeği öldü!
Giriş Tarihi: 7.07.2026 19:40

Eski eşinin silahlı saldırısında yaralanmıştı: Hamile kadının bebeği öldü!

Batman'da meydana gelen olayda, 32 haftalık hamile olan Y.K., eski eşinin silahlı saldırısı sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın bebeğini kaybederken, cani saldırganın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

DHA Yaşam
Eski eşinin silahlı saldırısında yaralanmıştı: Hamile kadının bebeği öldü!
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Olay, dün akşam saatlerinde Bayındır Mahallesi Cizre Bulvarı'nda meydana geldi. Y.K., dini nikahla birlikte yaşadığı A.R.S. (34) ile birlikte otomobille seyir halindeyken, eski eşi A.K.'nin silahlı saldırısına uğradı.

Tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan Y.K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

32 haftalık hamile olan Y.K.'nin bebeği, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Y.K.'nin tedavisi devam ederken, saldırının ardından Siirt'e kaçtığı tespit edilen A.K.'nin yakalanması için çalışma sürüyor.

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#BATMAN #SİİRT

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Eski eşinin silahlı saldırısında yaralanmıştı: Hamile kadının bebeği öldü!
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