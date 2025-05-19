Eski eşten kezzaplı saldırı!

İstanbul Esenyurt İnönü Mahallesi'nde, iddiaya göre Ayşe Karslıoğlu (30), 3 yıl önce boşanma davası açtığı Hakan K.'den (34) ölüm tehditleri almaya başladı. 2 çocuğunun annesi Ayşe Karslıoğlu'nun ailesiyle birlikte yaşadığı evin önüne gelen Hakan K., baba Zeki Yılmaz'ı dışarı çağırdı. Elindeki pet şişedeki kezzapı baba Yılmaz'a fırlatan Hakan K., ardından olay yerinden kaçtı. Saldırıda Zeki Yılmaz yüzünden, onu korumak için önüne geçen kızı Aycan Yılmaz ise kolundan yaralandı. Emniyete giden baba ve kızı, Hakan K.'den şikâyetçi oldu. Hakan K.'nın, 2023 yılında Ayşe Karslıoğlu'nun evine taşla saldırdığı ve olaydan önce de arayarak kezzap atmakla tehdit ettiği ortaya çıktı.Olayla ilgili konuşan Ayşe Karslıoğlu, "Hakan K. ile 11 yıl evli kaldım, 5 yıldır da ayrıyız. 2022 yılından beri süren boşanma davamız var. 9 Mayıs'ta davada karar çıktı. Kendisi davayı istinaf mahkemesine taşıdı. Bu süreçte Hakan K.'den sürekli tehdit, küfür ve hakaretlere maruz kalıyorum. Bir süredir yüzümü yakmakla tehdit ediyor, psikolojimi alt üst etmiş durumda. Ailemin evine gelerek camdan babamla konuşup dışarı çağırıyor. Babam dışarıya çıkmadığı için yüzüne kezzap atıyor. Kız kardeşim siper oluyor, o da kollarından yaralanıyor" dedi.