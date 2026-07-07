Eski koca araç taradı, hamile kadın ağır yaralandı!

Olay, Batman Merkez Bayındır Mahallesi Cizre Bulvarı üzerinde meydana geldi. 26 yaşındaki Yağmur K., eşi Ali Rıza S. (34) yönetimindeki 10 DD 560 plakalı otomobille seyir halindeyken, kadının eski eşi Aydın K. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Aracın hedef alındığı saldırıda, kurşunların isabet ettiği Yağmur K. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla kaldırıldığı hastanede acil tedavi altına alındı.

32 HAFTALIK BEBEK KURTARILAMADI

Hastanede ameliyata alınan Yağmur K.'nin 32 haftalık hamile olduğu tespit edildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen, anne karnındaki bebek kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan kadının ise hastanedeki kritik tedavisinin devam ettiği bildirildi.

ŞÜPHELİNİN ARACI SİİRT'TE BULUNDU

Saldırının ardından olay yerinden kaçan şüpheli Aydın K.'nin yakalanması için emniyet güçleri tarafından kapsamlı bir inceleme başlatıldı. Teknik ve fiziki takip sonucunda, şüpheliye ait aracın Siirt'in Kurtalan ilçesinde terk edilmiş halde bulunduğu öğrenildi. Polis ve jandarma ekipleri, kaçan zanlının yakalanması için bölgedeki operasyonlarını sürdürüyor.