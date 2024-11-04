Eski kocadan sokakta kan donduran infaz

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde yaşayan Serdar Varol (32) ile aralarındaki geçimsizlik nedeniyle uzun süredir ayrı yaşadığı eşi, 10 gün önce boşandı. Davanın sonuçlanmasının ardından ise iddiaya göre Sedat Varol, eşinin bir peynir fabrikasında çalışan Özgür Ölçek (31) ile ilişkisinin olduğunu öğrendi. Özgür Ölçek'in, eski eşinin kirasını ödeyip masraflarını da karşıladığı yönünde dedikodular da ortaya çıkınca, bu durumu gururuna yediremeyen Serdar Varol, intikam planları yapmaya başladı.Özgür Ölçek'i takibe alan Sedat Varol, önceki akşam saat 21.45 sıralarında, Vatan Caddesi üzerinde telefonla konuşarak yürüdüğü sırada, gizlendiği yerden çıkıp, tabancayla ateş etmeye başladı. İlk kurşunun ardından, Serdar Varol'u engellemek için hamle yapan Özgür Ölçek, peş peşe aldığı kurşunlarla yüzükoyun yere düştü. Hıncını alamayan Varol, yerde yatan Ölçek'in başına da yakın mesafeden birkaç el ateş etti. Kurşunları bittiğinde ise Ölçek'i sırt üstü çevirip, tabancanın namlusu ve kabzasıyla, defalarca vurduğu yüzünü de parçaladı.Bölgedeki bir marketin güvenlik kamerasına da yansıyan saldırının ardından, Serdar Varol olay yerinden kaçarken, bu sırada ilçede devriye gezen polisler kısa sürede olay yerine ulaştı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı halde Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Özgür Ölçek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Gözaltına alınan Serdar Varol ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.