Eski milletvekili Kahraman Eminoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Eski Refah Partisi Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Kahraman Eminoğlu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. 84 yaşındaki Eski Refah Partisi Gaziantep Milletvekili Doç. Dr. Kahraman Eminoğlu, hayatını kaybetti. Eminoğlu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi son yolculuğuna uğurlanmak üzere İstanbul Üsküdar'da bulunan Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'ne getirildi. Cenazede çocukları Alpkan Eminoğlu ile kızları Fatma Rezzan Okul ile Nazan Çolak hazır bulunurken aile adına taziyeleri oğlu Alpkan Eminoğlu kabul etti.

YALNIZ BIRAKMADILAR

Cenazeye katılan İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir, AK parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler, Eski Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, Bilal Erdoğan, belediye başkanları acı gününde aileyi yalnız bırakmadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Kahraman Eminoğlu, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Cami'nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrasında Karacaahmet Mezarlığı'ndaki aile kabristanlığında toprağa verildi.