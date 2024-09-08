Eski milli basketbocu Karaman Datça’da kazada öldü

Datça'ya dalış yapmaya giden eski milli basketbolcu İlkan Karaman, benzin alan arkadaşını yol kenarında beklemeye başladı. Bu esnada alkollü olduğu iddia edilen sürücü, kaldırımda bekleyen Karaman'a çarptı. Olay yerine yapılan ihbar üzerine 112 Acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan 112 Acil Servis ekipleri, İlkan Karaman'ı Datça Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Karaman, sevk edildiği Marmaris Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. E.A.Ö.'nün 1.19 promil alkollü olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BÜYÜK TAKIMLARDA OYNAMIŞTI

1990 doğumlu olan İlkan Karaman, TOFAŞ altyapısından yetişti, Pınar Karşıyaka, Fenerbahçe, Acıbadem Üniversitesi, Beşiktaş, İBB, Büyükçekmece, Cholette, Antibes, Petkim Spor, Yalovaspor, Manisa BB, son olarak Çayırova Belediyesi forması giydi. Karaman defalarca milli takımlarda görev yaptı.