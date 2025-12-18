Eski milli basketbolcunun acı sonu: 4’üncü kattan düşerek can verdi!

ÖZGEÇMİŞİ

Karşıyaka'nın 1986-1987 sezonundaki Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğunda kadroda yer alan sporculardan olan Baksi, A Milli Takım'da da yer aldı. Basketbolu bıraktıktan sonra kulübün altyapısında da görev alan Baksi, bunların yanı sıra İzmir'de gıda sektöründe faaliyet gösteren birçok mekanın da kuruculuğu ve işletmeciliğini yaptı.