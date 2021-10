Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz, son yolculuğuna uğurlandı

'HER MEZUN ÖĞRENCİ İÇİN ONA MİNNETLERİMİZİ İLETİYORUZ'

Anadolu Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Fuat Erdal da Prof. Dr. Orhan Oğuz'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Hocamızı kaybettik, bunun derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Bir sistemi, bir üniversiteyi kurmak son derece zor ve bir o kadar da önemli. Orhan hocamız öyle güzel temeller atmış ki bugün Anadolu Üniversitesi dimdik ayakta. Edirne'den Kars'a, New York'tan Dubai'ye her yerde mezunlarımız var. Bu sistemde eğitim almış, her mezun verdiğimizde kendisine şükranlarımızı, minnettarlığımızı iletiyoruz. Onu rahmetle anıyoruz" dedi.