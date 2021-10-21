Eski Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Orhan Oğuz, son yolculuğuna uğurlandı

Ben çocukluğumdan hatırlarım, hep babamı beklerdik. Hep üniversite ve okulların işleri hep öncelikli gelirdi. Sadece öğrencilerine, okullara değil elinin yettiği, yardımı dokunabilecek herkese yardım ederdi. Bu kadar iyilik yaptığı için herkese dokunduğu için umarım ki mekanı cennettir. Biz böyle bir babanın kızı ve torunları olduğumuz için kendimizi çok şanslı addediyoruz. Babamı son anına kadar, elini tutarak son nefesini verdi. İyi bir Müslümandı, hacıydı. Ama hiçbir zaman hacı olduğunu dile getirmedi. Annemle ikisi dini vecibelerini yerine getirmiş. Dini bütün insanlardı. Ama göstermekten hoşlanmazlardı. Onun için eminim ki orada buluştular" diye konuştu.