Haberler Yaşam Haberleri Eski nişanlısı Oya Budak'ı karnındaki bebeğiyle vahşice katletmişti! O caninin cezası belli oldu
Giriş Tarihi: 22.06.2026 14:59 Son Güncelleme: 22.06.2026 15:34

Eski nişanlısı Oya Budak'ı karnındaki bebeğiyle vahşice katletmişti! O caninin cezası belli oldu

İstanbul Sarıyer'de Samet Terzi, cinsel istismara maruz kalması sonucu hamile olduğu iddia edilen eski nişanlısı Oya Budak'ı, gezme bahanesiyle çağırıp başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden silahla vurarak karnındaki bebeğiyle katletmişti. O caninin yargılandığı davada karar çıktı. İşte o detaylar...

Sema DEMİR Sema DEMİR Yaşam
Eski nişanlısı Oya Budak’ı karnındaki bebeğiyle vahşice katletmişti! O caninin cezası belli oldu
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İstanbul Sarıyer'de 26 Haziran 2025'de Samet Terzi (19), Anıl Ö. isimli kişi tarafından cinsel istismara maruz kalması sonucu hamile olduğu iddia edilen eski nişanlısı Oya Budak'ı (18) gezme bahanesiyle yanına çağırdı. İddiaya göre bir ayrılıp bir barıştığı Budak'ı Beşiktaş'ta gezdireceğini söyleyerek aracına alan Terzi, daha sonra Sarıyer'deki bildiği bir yeri önerdi.

BEBEĞİYLE BİRLİKTE HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine getirdiği hamile olan genç kadınla tartışmaya başlayan Terzi, bu sırada silahını çıkararak Budak'ın vücuduna ve başına ateş etti. Genç kadın gelen ambulansla kaldırıldığı hastanede karnında bebeğiyle birlikte hayatını kaybetti. Samet Terzi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DAVA KARARA BAĞLANDI

Olaya ilişkin görülen dava karara bağlandı. İstanbul 18.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Samet Terzi ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İLE 2 YIL HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Samet Terzi'yi 'gebe olduğu bilinen kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ayrıca sanığın tutukluluk halinin de devamına hükmetti.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSTANBUL #SARIYER

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Eski nişanlısı Oya Budak'ı karnındaki bebeğiyle vahşice katletmişti! O caninin cezası belli oldu
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