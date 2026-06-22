Eski nişanlısı Oya Budak’ı karnındaki bebeğiyle vahşice katletmişti! O caninin cezası belli oldu

İstanbul Sarıyer'de 26 Haziran 2025'de Samet Terzi (19), Anıl Ö. isimli kişi tarafından cinsel istismara maruz kalması sonucu hamile olduğu iddia edilen eski nişanlısı Oya Budak'ı (18) gezme bahanesiyle yanına çağırdı. İddiaya göre bir ayrılıp bir barıştığı Budak'ı Beşiktaş'ta gezdireceğini söyleyerek aracına alan Terzi, daha sonra Sarıyer'deki bildiği bir yeri önerdi.