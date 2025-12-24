Eski patron dehşeti: 2 ölü

Çanakkale'de Recep Şatrol (46) iddiaya göre uygunsuz görüntüleriyle kendisine şantaj yaptıkları gerekçesiyle eski çalışanı Barış Tekebaş (23) ve Tekebaş'ın boşanma aşamasındaki eşi Duygu Tekebaş'ı (23) öldürdü. Olay önceki akşam Ayvacık ilçesinde meydana geldi. Vinç ve taşıyıcı firması bulunan Recep Şatrol daha önce yanında çalışan ve bir ay önce işten ayrılan Barış Tekebaş'ı gece geç saatlerde konuşmak için yanına çağırdı. Barış Tekebaş da boşanma aşamasındaki eşi Duygu Tekebaş'ı yanına alarak Panayır Mahallesi'nde bulunan işyerine gitti. Recep Şatrol ile Barış Tekebaş arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya döndüğü sırada silahını çeken Şatrol, Barış Tekebaş'a ve Duygu Tekebaş'a ateş etti. Yerde yatan talihsiz çiftin yanına yaklaşan Şatrol, yalvarışlara aldırmadan kafalarına birer el ateş etti. Şatrol daha sonra çalışanı Buğra S.'nin kafasına silah dayayıp otomobille Assos'a doğru yola çıktı. Şatrol yolda araçtan inip kaçtı. Barış ve Duygu Tekebaş'ın olay yerinde hayatlarını kaybettiği belirlendi. Evli ve 2 çocuk babası olan Recep Şatrol'un iddiaya göre 17 yaşında bir kızla birlikte olduğu sırada çekilmiş görüntüleri olduğu ve bu görüntülerin Duygu Tekebaş'ın elinde olduğu ve Şatrol'u görüntüleri yaymakla tehdit ettiği öne sürüldü. Şüpheli Şatrol, Ahmetçe köyü kırsalında bir barakada yakalandı.