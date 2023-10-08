Eski sevgili dehşeti

Gaziantep'teyaşayan Erkan Dağcı (34), bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Fulya Aslan'ı (31) tabancayla vurarak öldürdü. Genç kızın annesini de yaralayan Dağcı, daha sonra kendi canına kıydı. Şahinbey ilçesinin Öğretmenevleri Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre Erkan Dağcı bir süre önce ayrıldığı iki çocuk annesi sevgilisi Fulya Aslan'la telefonda tartıştı.Tartışmanın ardından Dağcı, annesi Gülçin Gürkan (54) ile birlikte yaşayan Aslan'ın evine gitti. Dağcı, önce kapıyı açan anne Gülçin Gürkan'a tabancayla ateş etti. Daha sonra ise Fulya Aslan'ı başından vurdu. Dağcı ardından ise silahla kendi başına ateş ederek intihar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aslan ve Erkan Dağcı'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, omzundan yaralanan Gülçin Gürkan ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.