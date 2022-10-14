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Giriş Tarihi: 14.10.2022

Eski sevgilisi öldürdü

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Eski sevgilisi öldürdü
Adana'da, barışma teklifini reddettiği eski sevgilisi Burak A.'nın silahlı saldırısına uğrayan 39 yaşındaki Bahar Torun hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Burak A. dün akşam Torun'un evinin bulunduğu Yüreğir Yavuzlar Mahallesi 4137 Sokak'a geldi. İşten dönmesini beklediği Torun'un geldiğini görünce de barışmak istediğini söyledi. Olumsuz cevap alınca da tabancasını çekerek Torun'a iki el ateş eden Burak A. olay yerinden kaçtı. Kanlar içerisinde yere yığılan Torun'un yardımına koşan komşuları, yaralarına tampon yapmaya çalıştı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Torun, kurtarılamadı. Polis, Burak A.'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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Eski sevgilisi öldürdü
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